Dettelbach vor 50 Minuten

Krankenwagen im Kindergarten

25 Vorschulkinder warteten gespannt auf den Rettungswagen des Roten Kreuzes. Unter der Leitung von Lena Vierrether hatten sie den sogenannten "Trau-dich-Kurs" absolviert. Dieser Kurs beschäftigt sich mit allem, was dem Thema "Erste Hilfe" zuzuordnen ist. Zuerst lernen die angehenden Schülerinnen und Schüler, welche die wichtigen und lebensrettenden Notrufnummern sind. Zudem wurde mit ihnen trainiert, was man am Telefon alles mitzuteilen hat. Also die sogenannten "sieben W-Fragen", damit die Notrufzentrale genaue Informationen hat. Was der Kinderschar auch riesigen Spaß gemacht hat, waren die praktischen Übungen mit ihrer Betreuerin. So zum Beispiel Verbände anlegen, die Stabile Seitenlage üben und Pflaster aufkleben. Als der Rettungswagen dann endlich vor dem Kindergarten eintraf, gab es kein Halten mehr. Nicht mehr zu bremsen waren die aufgeweckten kleinen Absolventen. Rettungssanitäterin Tanja Küberich, die das Fahrzeug von der Volkacher BRK-Bereitschaft mitbrachte, wurde mit Fragen regelrecht "bombardiert". "Hast du schon mal einen gehabt, der arg blutete?" fragte ein sechsjähriges Mädchen neugierig. "Oder ein Kind, das schlimme Schmerzen hatte?" Geduldig wurden alle Fragen beantwortet. Spannend wurde es, als die Kinder in kleinen Gruppen in den Behandlungsraum des Rettungswagen durften, und die Sanitäterin ihnen verschiedene medizinische Geräte erklärte. Mucksmäuschen still wurde es, als das Zischen des Sauerstoffes oder das Piepsen des EKG-Gerätes zu hören war. Ein anderer Teil der Gruppe durfte auf der Krankentrage Platz nehmen und wurde unter großem Juchzen quer über den Kindergartenplatz geschoben. Der absolute Höhepunkt war dann, als an dem Fahrzeug das Blaulicht und kurz die Sirene eingeschaltet wurde.