Kitzingen vor 21 Minuten

Kraftfahrer-Mangel: Gehen den Speditionen im Landkreis die Fahrer aus?

Leere Regale, weil es keine Fahrer für die Lkws gab. Was im Sommer in England geschah, könnte auch in Deutschland drohen. Auch Speditionen aus der Region sehen die Lage kritisch.