Kitzingen vor 40 Minuten

Kraftfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Am Dienstagnachmittag gingen mehrere Mitteilungen bei der Polizei über einen Kraftfahrer ein, der seinen Pkw in Schlangenlinien durch Kitzingen fuhr. Dabei geriet er immer wieder in den Gegenverkehr und gefährdete den Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, der stark abbremsen und ausweichen musste. Auch ein Radfahrer wurde durch den Fahrzeuglenker beeinträchtigt.