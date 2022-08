Mit dem Lied "Gegrüßet sei’st du Königin" ehrten die Gäste der Caritas-Tagespflege St. Hedwig in Schwarzach die Gottesmutter Maria beim einem Gottesdienst und baten in den Fürbitten um Hilfe und Schutz.

Diakon Lorenz Kleinschnitz erinnerte an die Heilkraft der Kräuter und segnete die vom Leitungsteam des Seniorenkreises Euerfeld und einigen Helferinnen und Helfern gefertigten Kräuterbüschel. Sie enthielten unter anderem Salbei, Majoran, Minze, Thymian, Rosmarin, Oregano und Melisse, aber auch alle Getreidesorten und Feldblumen. Natürlich wurde auch über die Heilwirkungen der verschiedenen Kräuter erzählt und die Anwesenden ermuntert, an den Kräutern zu riechen und diese zu erraten.

Die Reaktion war sehr positiv. Es wurden Erinnerungen geweckt an frühere Zeiten, als die Kräuterbüschel am Kruzifix in der Wohnstube, im Stall oder auf dem Dachboden aufgehoben wurden, um sie zur Heilung für Mensch und Tier bei Bedarf anzuwenden. Zur Freude der Tagesgäste gab es jeweils einen Kräuterbüschel für zu Hause. Vertraute Lieder und Weisen erfüllten die Räumlichkeiten der Tagespflegeeinrichtung mit frohem Klang. "Der Gottesdienst hat gutgetan", rief am Ende jemand aus den Reihen der Gäste und sprach damit allen Anwesenden aus der Seele.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)