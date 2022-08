Am Freitag gegen 10.30 Uhr stürzte ein 52-jähriger Kradfahrer, als er die Staatsstraße 2418 befuhr. Laut Polizeibericht verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad. Das Krad rutschte dabei gegen die Leitplanke. Die mitfahrende 51-jährige Sozia verletzte sich leicht und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Kraftrad entstand ein Schaden von 1000 Euro, an der Leitplanke wird der Schaden ebenfalls auf 1000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Stefan Puchner (dpa)