Ippesheim aktualisiert vor 31 Minuten

Rollerfahrer nach Sturz in Krankenhaus geflogen

Ein 81-jähriger Rollerfahrer geriet am Mittwochmittag auf der Kreisstraße 42 zwischen Frankenberg und Nenzenheim aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und stürzte in den Straßengraben. Dabei verletzte er sich laut Polizeibericht leicht. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn ein Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.