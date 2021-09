Kitzingen vor 1 Stunde

Kotflügel und Motorhaube eines Mercedes verkratzt

Am Montag um 0.45 Uhr verkratzte „Am untere See“ in Kitzingen eine unbekannte Person einen grauen Mercedes C 200. Es wurden mit einem spitzen Gegenstand mehrere Kratzspuren auf der Motorhaube, am rechten vorderen Kotflügel sowie auf der Beifahrertür verursacht. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 1200 Euro.