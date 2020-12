Kitzingen vor 1 Stunde

Kotflügel an Nissan zerkratzt

Am Dienstagvormittag wurde entweder in der Friedenstraße oder in der Marktbreiter Straße in Kitzingen ein Pkw zerkratzt, heißt es im Pressebericht der Polizei. Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren Nissan um 8.30 Uhr in der Friedenstraße vor dem ehemaligen Postgebäude abgestellt. Anschließend fuhr sie weiter in die Marktbreiter Straße und stellte das Fahrzeug gegen 10 Uhr auf dem E-Center-Parkplatz ab. In diesem Zeitfenster wurde der Pkw am rechten vorderen Kotflügel zerkratzt.