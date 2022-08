Kitzingen vor 1 Stunde

"Kostproben-Führung" durch Etwashausen

Die Gärtnervorstadt Etwashausen lässt sich am besten bei einer „Kitzinger Kostproben-Führung“ entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. Hans Fleischmann führt die Besucherinnen und Besucher nicht nur zu Sehenswürdigkeiten wie der Kreuzkapelle, sondern stellt auch Kontakt zu einheimischen Gärtnern her, die leidenschaftlich über ihre Profession berichten. Für das leibliche Wohl wird, wie der Titel verspricht, durch kleine Kostproben von Etwashäuser Betrieben gesorgt. Station ist unter anderem bei Olgas Naschwerkstatt und beim Stadtstrand. Für die Führung am 26. August gibt es noch freie Plätze. Start ist um 10.30 Uhr.