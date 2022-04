Über 100 ukrainische Gäste besuchten die Vorstellung von "Clara und der magische Drache" vergangenen Samstag im Cineworld im Mainfrankenpark. Julia Michel und ihr Team freuen sich laut Presseschreiben darüber, dass es auch in dieser Woche wieder zwei kostenlose Vorstellungen für ukrainische Flüchtlinge gibt – dazu spendiert das Kino Popcorn und Getränke.

Am Donnerstag, 14. April, um 13 Uhr, wird in ukrainischer Sprache der Film "Clara und der magische Drache" gezeigt, am Samstag, 16. April, um 12 Uhr stehen "Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik" auf dem Programm, ein animiertes Heldenabenteuer, das komplett ohne Sprache auskommt.