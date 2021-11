Kitzingen vor 37 Minuten

Kostenlose Energieberatung

Insbesondere im Haus wird nach wie vor sehr viel Energie verbraucht. Hier gibt es große Einspareffekte, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Kitzingen. Deshalb bietet der Landkreis in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern eine kostenlose Energieberatung an. Termin ist am Donnerstag, 9. Dezember, in Wiesentheid. Ab Januar 2022 findet jeden zweiten Donnerstag im Monat – erstmals am 13. Januar – eine kostenfreie Energieberatung im Landratsamt Kitzingen statt.