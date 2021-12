Für alle Bürgerinnen und Bürger bietet das Cineworld Mainfrankenpark gemeinsam mit Contime kostenlose Corona-Testungen an. Ohne Termin kann man sich hier von Montag bis Donnerstag zwischen 14.30 und 20 Uhr, Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 13.30 bis 22 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr testen lassen.

Um einen schnellen und reibungslosen Ablauf zu garantieren, ist eine Registrierung unter www.schnelltest-wuerzburg.de erforderlich, wie es in einem Presseschreiben von Contime heißt. Anschließend erhält man einen persönlichen QR-Code, der gemeinsam mit dem Personalausweis am Check-In der Teststation vorzuzeigen ist. Dieser QR-Code ist für alle Contime-Teststationen gültig und muss nur einmal erstellt werden. Die Tests werden je nach Wunsch oral oder nasal abgenommen. Nach 15 Minuten bekommt man das Ergebnis per E-Mail und SMS.

An den Feiertagen gelten erweiterte Öffnungszeiten, so das Presseschreiben noch: 17. Dezember, 14 bis 20 Uhr; 18. Dezember, 13 bis 22.15 Uhr; 19. Dezember, 11 bis 20.15 Uhr; 20., 21. und 23. Dezember, 14 bis 20.15 Uhr; 22. Dezember, 14 bis 21.15 Uhr; 24. Dezember, 11 bis 15 Uhr, 25. und 26. Dezember, 11.30 bis 22 Uhr; 27. 28. und 30. Dezember, 12.30 bis 21 Uhr; 29. Dezember, 12.30 bis 21.30 Uhr; 31. Dezember, 11 bis 17 Uhr sowie 1. Januar, 13.30 bis 22.30 Uhr.