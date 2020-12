Volkach vor 53 Minuten

Kostenlos Parken in der Altstadt mit Parkscheibe

Der Stadtrat Volkach beschert seinen Bürgern und den Gewerbetreibenden in der Altstadt ein Adventsgeschenk: Ab sofort ist das Parken mit einer Parkscheibe an der Hauptstraße, der Spitalstraße und am Oberen Markt für zwei Stunden frei.