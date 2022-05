Iphofen vor 55 Minuten

Kopffüßler und Co.

Vor kurzem hielt die Sozialpädagogin Claudia Fischer von der Erziehungsberatungsstelle in Kitzingen im Familienstützpunkt Iphofen einen Vortrag zum Thema "Die Bedeutung des Malens in der kindlichen Entwicklung. Eltern waren dazu eingeladen, Kunstwerke aus verschiedenen Altersstufen ihrer Kinder mitzubringen. Diese konnten dann entsprechend des Alters der Kinder und der künstlerischen Fähigkeiten den Entwicklungsstufen an der Wand angebracht werden. Frau Fischer betonte, dass jedes Kunstwerk, sei es noch so rudimentär immer etwas über das Innenleben und den Entwicklungsstand des Kindes verrät. So lassen die geschlossenen Kreise der Fünf- bis Sechsjährigen darauf hindeuten, dass die anstehende Schule das Bedürfnis nach Sicherheit darstellen. Sehr interessant zu erfahren, war auch, dass die Dinge, die den Kindern sehr wichtig sind besonders groß gemalt werden. Frau Fischer rät, "den Kindern Impulse zu geben, frei zu malen", denn nur so kann man wirklich erfahren, was in den Kindern vorgeht. Mit offenen Fragen lässt sich dann herausfinden, was aufs Papier gebracht wurde. "Was hast du da gemalt, was passiert da" gibt dem Kind die Möglichkeit sein Werk zu erklären. Oft wird beispielsweise der Kreis mit den Strichen drumherum als Sonne gedeutet, kann aber durchaus auch der erste Versuch sein, einen Menschen zu zeichnen. Die anwesenden Eltern hatten jede Menge Kunstwerke mitgebracht und stellten viele Fragen, was diese Veranstaltung zu einem gelungenen Abend werden ließ.