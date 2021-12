Die Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium Marktbreit und dem Unternehmen Knauf ist über mehrere Jahre schrittweise gewachsen und wurde nun in Form eines Kooperationsvertrags auf eine neue Stufe gehoben. Das gibt die Schule in einer Pressemitteilung bekannt. In dieser Vereinbarung verpflichten sich demnach beide Seiten zur verlässlichen Zusammenarbeit mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine nachhaltige Berufsorientierung anzubieten.

Das Unternehmen leistet einen Großteil der externen Unterstützung für Module zur beruflichen und akademischen Orientierung, heißt es in der Mitteilung weiter. Knauf informiert über die möglichen Wege nach dem Abitur anhand diverser Berufsfelder, gibt Einblicke in das Bewerbungs- und Auswahlverfahren von Firmen und unterstützt die Schülerinnen und Schüler mit praxisnahen Tipps für den persönlichen Einstieg in das Berufsleben. Beiträge zur Junior-Ingenieur-Akademie im Bereich der Akustik sowie zum Geologieunterricht der Oberstufe zum Themenkomplex Rekultivierung und Renaturierung runden das Angebot ab, schließt die Pressemitteilung.