Kitzingen vor 1 Stunde

Konzert zur Passionszeit in der Pfarrkirche St. Johannes

Am Sonntag, 3. April, findet um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen ein Konzert zur Passionszeit statt, bei dem zwei ausdrucksstarke Werke aus der Barockzeit zur Aufführung kommen, schreibt Regionalkantor Christian Stegmann in einer Pressemitteilung. Das "Stabat mater" von Giovanni Battista Pergolesi gilt als eines der berühmtesten kammermusikalischen Werke für die Passionszeit und besticht durch opernhafte Melodik. Das "Miserere in d" von Johann Adolf Hasse ist eine emotionale Vertonung von Psalm 51, die für vierstimmigen Frauenchor, Solisten und Streicher gesetzt ist. Unter der Leitung von Regionalkantor Christian Stegmann musizieren in St. Johannes die Solistinnen Anke Hájková Endres (Sopran), Barbara Giouseljannis (Mezzosopran), ein Streicherensemble sowie die Frauenstimmen des Kammerchores St. Johannes (im Bild). Der Eintritt ist frei. Es gelten die 2G-Regel und Maskenpflicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.