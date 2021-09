Kitzingen vor 18 Minuten

Konzert von Voxid abgesagt

Das Konzert mit der Vokalband Voxid am Sonntag, 19. September, um 20 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen ist abgesagt worden, nachdem ein in England lebender Musiker aufgrund der dortigen hohen Inzidenzen keine Ausreisegenehmigung erhalten hat. Dies teilt die Volkshochschule mit. Bereits erworbene Karten können in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.