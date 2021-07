Am Sonntag, 11. Juli, lädt die evangelische Kirchengemeinde Repperndorf um 18 Uhr zu einem Konzert für Bariton, Blockflöte und Orgel ein. Es musiziert das Ensemble "Tre Cantores". Auf dem Programm stehen geistliche Werke, Musik für Flöte und Orgel sowie Psalmlieder aus der Feder von drei komponierenden Kirchenmusikern, teilt Pfarrerin Doris Bromberger mit.

Die Solisten kommen aus Nürnberg, Erlangen und Castell. Erich Koch studierte an der Fachakademie Nürnberg und war Leiter der Musikschule Hemhofen. Markus Nickel studierte in Bayreuth und Würzburg und wurde durch seine Kompositionen für Gospelchöre und Orgel bekannt. Reiner Gaar ist seit vielen Jahren als Kantor im Dekanat Castell tätig und in dieser Funktion auch zuständig für die Ausbildung von Nachwuchsorganisten.

Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende am Ausgang gebeten. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, Anmeldung unter Tel.: (09321) 24828. Es herrscht FFP2-Maskenpflicht.