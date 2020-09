Kitzingen vor 1 Stunde

Konzert in Kirche und Kreuzgang

Musik mit „social distance“ erklingt im Kreuzgang und in der Kirche St. Michael auf dem Schwanberg am Sonntag, 27. September, um 14.30 Uhr. Zehn Mitglieder des Kammerorchesters Kitzingen musizieren laut einer Pressemitteilung Beethoven, Brahms, Mozart, Poulenc, Händel und Bruch. Die Sitzplätze sind nummeriert. In der Kirche gilt für die Zuhörer Maskenpflicht – auch am Platz. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.