Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Konzert in der Abteikirche

Am Sonntag, 27. Juni, findet um 16 Uhr in der Abteikirche Münsterschwarzach ein Konzert statt. Das Vokal-Ensemble "Sonority" besteht aus fünf ehemaligen Mitgliedern des Windsbacher Knabenchors: Davud Werner (Tenor), Richard Stier (Tenor), Yannick Hofmann (Bariton), Raul Segura Olesch (Bariton), Leon Henrici (Bass). An der Orgel spielen Kyrill Zeiher, Dominik Moller und Christoph Schafferhans. Der Eintritt für das Konzert ist frei. Ein negativer Coronatest ist nicht notwendig, allerdings besteht FFP2-Maskenpflicht, wie es in der Ankündigung heißt.