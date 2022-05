Kitzingen vor 38 Minuten

Konzert der Blechmafia in der Stadtkirche

„Blechmafia to go“ heißt es am Sonntag, 22. Mai, um 19 Uhr bei einem Konzert in der evangelischen Stadtkirche Kitzingen. Die „BlechMafia Nürnberg” ist das erste Mafiasyndikat der Welt, das nicht mit schlagkräftigen sondern klangtechnischen Mitteln überzeugt, heißt es in einer Pressemitteilung des Dekanats Kitzingen. Durch ihren authentischen Bühnencharakter, Witz und Charme sowie ihre musikalische Individualität hinterlässt die BlechMafia einen stets kurzweiligen bleibenden Eindruck. Brillante Trompetenklänge, symphonische Posaunenstimme, verfeinert durch Horn und Tuba, mit Schlagwerk gewürzt - kurzum: Von eleganter Kammermusik, symphonischen Klängen bis hin zum Jazz wird alles geboten.