Rödelsee vor 20 Minuten

Konzert auf der Kirchentreppe

Am Sonntag, 19. Juni, lädt die Communität Casteller Ring um 15.30 Uhr zu einem Kirchentreppen-Konzert mit dem Ensemble „Klez´amore“ auf den Schwanberg ein. Das geht aus einer Pressemitteilung der Communität Casteller Ring hervor. „Un mir zaynen ale brider“ sei das Leitmotiv dieses Konzertes, bei dem es um Respekt, die Toleranz und Mitmenschlichkeit gehe. Lieder und Instrumentalstücke aus verschieden Kulturen stünden nicht gegeneinander, sondern ergänzten sich in der Vielfalt, aber auch in ihrer Einmaligkeit und Individualität. Das Ensemble spannt ausgehend von der jüdischen Musik in Synagogen, von der Klezmer-Musik auf Festen und von israelischen Liedern und Tänzen einen Bogen zu den Friedens- und Freiheitsliedern der Welt, von John Lennon über Bob Dylan und Sting bis hin zu Konstantin Wecker. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Sitzgelegenheiten sollten mitgebracht werden.