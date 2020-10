Die Stadt Prichsenstadt ist einem Tourismusrat einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Nach einer intensiven Debatte und zwei Anträgen beschloss der Rat am Donnerstagabend einstimmig, einen solchen zu etablieren. Dessen Zusammensetzung und Aufgabenbereich erarbeitet der Kultur- und Tourismusausschuss und legt das dem Stadtrat zur Entscheidung vor.

Ausgangspunkt der Debatte war ein Antrag von Fabian Uhl. Ziel des Tourismusrates sollte sein, durch "regelmäßige und institutionalisierte Sitzungen einen engen Austausch zwischen Stadträten und Gastronomen und Gewerbetreibenden zu gewährleisten". Jeweils sechs Vertreter beider Seiten sollten dem Ausschuss angehören, ihre Vertreter wählten die Gastronomen und Gewerbetreibenden alle drei Jahre selbst. Tagen sollte der Rat alle zwei Monate unmittelbar vor oder nach einer Sitzung des Kultur- und Tourismusausschusses. Uhl hatte auch gleich einen Beschlussvorschlag mitgeliefert: "Der Stadtrat stimmt der Etablierung eines Tourismusrates unter den im Antrag genannten Bedingungen zu."

Wäre ein Verein von Gastronomen und Gewerbetreibenden besser?

An genau diesem Punkt schieden sich in der Ratssitzung die Geister: Mit den Bedingungen waren mehrere Räte nicht einverstanden. Ob es überhaupt einen Tourismusrat bräuchte, bezweifelte Zweiter Bürgermeister Peter Eschenbacher als Vertreter für René Schlehr, der bei einer Sitzung der Bürgermeister der Dorfschätze-Gemeinden war. Eschenbacher plädierte vielmehr dafür, dass die Gastronomen und Gewerbetreibenden einen Verein gründen sollten, "damit ich als Bürgermeister in den Vorsitzenden konkrete Ansprechpartner habe". Außerdem sei im Rathaus eine fest angestellte Mitarbeiterin für den Tourismus zuständig. Werner Hillger sah schon eine Notwendigkeit des Rates, störte sich aber an der Zahl von dessen Mitgliedern. Er sah es als praktikabler an, wenn sich die Gastronomen und Gewerbetreibenden auf einen Sprecher als Ansprechpartner einigen könnten.

Grundsätzlich sprach sich Ingrid Mehlert vehement für den Tourismusrat aus. Ihrer Ansicht nach sei in der Kommunikation zwischen den Gastronomen und der Stadt eine ganze Menge schief gelaufen, und das trotz vieler Besprechungen im Rathaus. "Vieles von dem, was besprochen wurde, ist nicht umgesetzt", klagte sie. Dabei müssten die Stadt, die Geschäfte, das Gewerbe, die Einwohner und die Touristen "wie eine große WG funktionieren". Und: "Es ist bereits ein Konzept erarbeitet, jetzt muss was passieren."

Dass etwas passieren muss, darüber war man sich einig

Dass in puncto Tourismus etwas passieren müsse, stand nicht zur Debatte. Einzig das Wie sorgte für Diskussionsstoff. Eschenbacher kämpft nach eigener Angabe "seit Monaten um eine eindeutige Meinung der Gastronomen, jeder sagt was anderes". Brosche will den Schwarzen Peter nicht der Verwaltung zugeschoben sehen, "es wird immer nur gefordert, wir verzetteln uns, sei es die Prichsenstadt Classics, sei es Prichsenstadt leuchtet".

Dass das Gewerbe und die Stadt zusammengebracht werden müssten, verdeutlichte Fabian Uhl: "Der monatliche Stammtisch kann da nur eine Ergänzung sein." Letztlich zeigte er sich kompromissbereit: Er wollte seinen Antrag stehen lassen, wäre aber auch mit einem ergänzten Antrag zufrieden, so denn der Tourismusrat etabliert würde. Der könne doch, brachte Christoph Schmidt ein, aus jeweils drei Vertretern beider Seiten bestehen. Oder die Gastronomen könnten sich, wie mehrere Räte meinten, dem Verein Alt Prichsenstadt anschließen.

Noch bevor sich die Räte endgültig in Einzeldebatten verloren, rettete Pascal Zörner mit seinem Antrag die Lage: Der Tourismusrat solle etabliert werden, der Kultur- und Tourismusausschuss erarbeitet Zusammensetzung und Aufgaben, das letzte Wort hat der Stadtrat. Nachdem Uhls Antrag mit 9:6 abgelehnt wurde, stimmte der Rat Zörners Antrag mit 15:0 zu.