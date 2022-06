Wiesentheid vor 1 Stunde

Kontrolle verloren und vom Mofa gestürzt

Eine 15-Jährige befuhr am Dienstagabend mit einem Mofa die Ortsverbindungsstraße in Wiesentheid auf der Verlängerung der Kolpingstraße in Richtung Feuerbach. In einer Rechtskurve gelangte sie mit dem Zweirad auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Gefährt und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu. Nach erfolgter Erstbehandlung durch den Rettungsdienst transportierte dieser die Verletzte in ein Krankenhaus. Der 14-jährige Sozius blieb beim Sturz unverletzt. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.