Kitzingen vor 28 Minuten

Kontrolle verloren und überschlagen

Auf der Staatsstraße 2271 ereignete sich am Sonntagabend zwischen Marktbreit und Kitzingen ein Verkehrsunfall, teilte die Polizeiinspektion mit. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines Opels fuhr mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen in Richtung Kitzingen. Kurz vor Hohenfeld kreuzte ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn. Daraufhin riss der Fahrer das Lenkrad nach rechts, verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Dort überschlug sich der Opel und kam letztendlich im Straßengraben zum Liegen. Beim Überschlag verletzte sich der Fahrer leicht und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Die Bergung des Pkw übernahm ein Abschleppunternehmen. Es entstand ein Schaden von circa 7000 Euro.