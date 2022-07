Astheim vor 31 Minuten

Kontrolle verloren: Kradfahrer stürzte bei Astheim und verletzte sich leicht

Am Mittwochmittag fuhr Ein 16-jähriger war am Mittwochnachmittag mit seinem Kleinkraftrad auf der Escherndorfer Straße in Astheim unterwegs. An der Kreuzung zur Kartäuser Straße bremste er sein Fahrzeug aufgrund eines Stoppschilds ab, verlor dabei aber die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilt. Beim Sturz verletzte sich der junge Mann leicht. Auch sein Kleinkraftrad wurde beschädigt.