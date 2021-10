Obernbreit vor 29 Minuten

Kontrolle über Rad verloren und gestürzt

Am Dienstagabend verlor ein 16-jähriger Radfahrer in einer Rechtskurve in der Enheimer Straße in Obernbreit die Kontrolle über sein Gefährt. Folglich stürzte er auf die Fahrbahn, und sein Fahrrad rutschte auf den gegenüberliegenden Fahrstreifen, heißt es im Bericht der Polizei. Dort prallte das Rad auf die Fahrzeugfront einer entgegenkommen 29-jährigen Audi-Fahrerin. Diese hatte ihr Fahrzeug bereits bis zum Stillstand abgebremst. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1000 Euro. Der Radfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.