Feuerbach vor 27 Minuten

Kontrolle über BMW verloren

Am Montagnachmittag verlor ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der Kleinlangheimer Straße von Feuerbach in Richtung Kleinlangheim in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er drei Verkehrszeichen. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer zuvor Drogen konsumiert hatte, weshalb er die Ordnungshüter mit nach Kitzingen zur Dienststelle begleiten musste. Dort führte ein Arzt die angeordnete Blutentnahme durch, so der Polizeibericht. Gegen den jungen Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Es entstand ein Schaden, den die Polizei mit zusammen circa 3350 Euro angibt.