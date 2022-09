Buchbrunn aktualisiert vor 23 Minuten

Konfirmationsjubiläum in Repperndorf

20 Frauen und Männer feierten in Repperndorf ihr 25., 50., 60., 65., 70. und 75. Konfirmationsjubiläum. Angesichts der aktuellen Lage mit Krieg, Energiekrise und Klimakrise, die für viele schmerzhafte Veränderungen mit sich bringt, und auch der Veränderungen im persönlichen Lebenslauf, die die einzelnen erfahren haben, versicherte Pfarrerin Bromberger den Anwesenden mit den Wort aus dem Hebräerbrief: Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, dass Gott bei allen Veränderungen im Leben treu an der Seite der Menschen steht, die auf ihn vertrauen. Nach Überreichung der Urkunde wurden die Jubilare persönlich gesegnet. Das gemeinsame Abendmahl schloss sich an. Der Gottesdienst wurde vom Posaunenchor unter Leitung von Lutz Baumann und Herrmann Wurl an der Orgel festlich ausgestaltet. Anschließend gedachte man auf dem Friedhof der verstorbenen Mitkonfirmanden. Beim gemeinsamen Mittagessen und Kaffeetrinken war Gelegenheit für die Jubilare, Erinnerungen auszutauschen. Es feierten Konfirmationsjahrgänge 1946/47 (Kronjuwelen): Margareta Müller und Margareta Baumann; Konfirmationsjahrgang 1952 (Gnaden): Elisabeth Hertel, Jette Walter und Friedrich Zirkelbach; Konfirmationsjahrgänge 1956/57 (Eiserne): Anneliese Pfeuffer, Elisabeth Schütz, Oswald Tränkenschuh, Christel Gimperlein und Katharina Pfister; Konfirmationsjahrgang 1961/62 (Diamantene): Brigitte Illing, Friederike Zischler und Marianne Müller; Konfirmationsjahrgang 1972 (Goldene): Volker Esch und Edeltraud Höhn; Konfirmationsjahrgang 1996/97 (Silberne): Simone Güntner, Jennifer Hinnerkopf, Pamela Marek, Ulrike Ziemer und Stefanie Gut.