Marktsteft vor 24 Minuten

Konfirmationsjubiläum in Marktsteft

In der St. Stephans Kirche in Marktsteft fand die Goldene (Konfirmationsjahrgang 1969-1971), Diamantene (1959-1961) und die Eiserne Konfirmation (1954-1956) statt. Dieses Ereignis wurde mit einem Festgottesdienst gestaltet in dem Pfarrer Stier die Predigt über Psalm 121 Vers 7-8 hielt, die den Grundgedanken enthält "Der Herr behütet dich, er behütet deine Seele". Der Posaunenchor Marktsteft unter der Leitung von Walter Dienesch gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit aus. Die Jubilare erhielten ihren Konfirmationsspruch gerahmt als Geschenk. Nach dem Gottesdienst war im Vereinsheim der Soldatenkameradschaft gemeinsames Mittagessen und später Kaffeetrinken. Nach dem Essen traf man sich auf dem Friedhof, um in einer kleinen Feier der Verstorbenen Mitkonfirmandinnen und Mitkonfirmanden zu gedenken. Es war ein fröhliches Wiedersehen für viele Teilnehmende. Man vermisste aber auch schmerzlich die, die nicht kommen konnten oder die schon gestorben sind.