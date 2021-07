Abtswind vor 1 Stunde

Konfirmation in zwei Gruppen

„Ihr seid Gottes Melodie, ein Liebes- und Hoffnungslied für die Welt.“ Diesen Gedanken gab Pfarrerin Beate Krämer den sieben Konfirmandinnen und Konfirmanden am Wochenende in Abtswind mit auf den Weg. In zwei Gottesdiensten feierten sie am Samstag und Sonntag ihr Konfirmationsfest, begleitet von Chor Song of Joy, vom Posaunenchor und Organistin Gudrun Vollmuth. Besonders gewürdigt wurde, dass die Gruppe nach über zweijähriger Vorbereitungszeit nun endlich einen glücklichen Übergang in die Gemeinde der mündigen Christinnen und Christen fand.