Wiesenbronn vor 1 Stunde

Konfirmation in Wiesenbronn

Neun Jugendliche aus der Kirchengemeinde Wiesenbronn feierten am 8. Mai ihre Konfirmation in der Heilig Kreuz-Kirche. Der Gottesdienst stand unter dem Wort "Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein" – ein Versprechen und ein Auftrag für den weiteren Lebensweg der Jugendlichen. Passend dazu gab es bei der Dankandacht am Nachmittag Luftballons mit dem Aufdruck "Sei gesegnet". Musikalisch gestaltet wurde der Festgottesdienst von Organist Marc Eyßelein und dem Posaunenchor Wiesenbronn unter der Leitung vom Maximilian König.