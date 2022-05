Volkach vor 40 Minuten

Konfirmation in Volkach

Am Sonntag, 10. April, haben in der evangelischen St. Michaelskirche in Volkach vier Jugendliche ihre Konfirmation gefeiert. Den Gottesdienst leitete Pfarrerin Victoria Fleck (Zeilitzheim), die aufgrund der momentan vakanten Pfarrstelle den Konfirmandenunterricht verantwortet. Sowohl der Unterricht als auch der Konfirmationsgottesdienst wurden von Annchristin Sauer mitgestaltet.