Schernau vor 1 Stunde

Konfirmation in Schernau gefeiert

14 Konfirmanden feierten mit Pfarrer Ulrich Vogel ihre Konfirmation in der St. Andreas-Kirche in Schernau. Da die Konfirmation wegen der Pandemie verschoben werden musste, waren alle Konfirmanden glücklich, dass sie endlich für ihren Glaubensweg gesegnet wurden, heißt es in einer Pressemitteilung. Pfarrer Ulrich Vogel baute seine Predigtgedanken um ein Psalmwort auf und betonte in den Worten eines Liedes “Freiheit beginnt, wenn wir Gott vertrau'n. Er stellt unsere Füße auf weiten Raum“.