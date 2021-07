Prichsenstadt vor 7 Minuten

Konfirmation in Prichsenstadt

In der Stadtkirche in Prichsenstadt die Konfirmation aller vier Kirchengemeinden Altenschönbach, Bimbach, Brünnau und Prichsenstadt gefeiert. In einem Festgottesdienst in der evangelischen St. Sixtus-Kirche wurden folgende junge Christinnen und Christen konfirmiert: Finn Bauer, Christof Deschner, Maja Kestler, Angelina Miriello, Lars Müller, Nico Müller, Vanessa Otto, Celina Posl, Tizian Schlehr, Marcel Seßler, Luca Steinbiß. Pfarrer Martin Voß bedankte sich auch bei Tanja Wehner und Noah Heim, die ihn in der Konfirmandenarbeit unterstützen. Kirchenvorsteher und Vertrauensmann in Bimbach, Guido Plener, richtete ein Grußwort an die Konfirmanden. Musikalisch begleitet wurde der Festgottesdienst vom Posaunenchor Prichsenstadt.