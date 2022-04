Obernbreit vor 4 Stunden

Konfirmation in Obernbreit

Mit dem Leitspruch "Von Gott fließt mir meine Kraft zu" wurden am Weißen Sonntag fünf junge Menschen in der St. Burkard-Kirche Obernbreit eingesegnet und traten erstmals an den Tisch des Herrn. Pfarrer Sebastian Roth stellte diese tröstlichen und Mut machenden Worte des Propheten Jesaja in den Mittelpunkt seiner Festpredigt. Als bleibende Erinnerung bekamen die Konfirmanden von ihm eine Rose von Jericho - die Auferstehungspflanze im Trockenzustand - mit auf den Weg.