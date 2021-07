Obernbreit vor 20 Stunden

Konfirmation in Obernbreit

In der Obernbreiter St. Burkard-Kirche wurden vier junge Menschen von Pfarrer Sebastian Roth konfirmiert. Unter Mitwirkung der Band im Festgottesdienst traten erstmals vor den Tisch des Herrn und hatten sich folgende Konfirmationssprüche ausgesucht: Luca Lenti: "Fürchte dich nicht, glaube nur!" (Markus 5,36), Johann Löther: "Der Herr dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände." (5. Mose 16,15), Marietta Schott: "Christus spricht: Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker; Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles was ich euch befohlen habe. Und siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." (Matthäus 28,19-20), Noah Singler: "Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann." (Römer 12,17).