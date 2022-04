Marktsteft vor 43 Minuten

Konfirmation in Marktsteft

Am Palmsonntag wurden in der St. Stephans Kirche 13 junge Christen konfirmiert. Im Festgottesdienst wirkte neben der Orgel der Posaunenchor unter der Leitung von Walter Dienesch mit. Der diesjährige Konfirmandenbaum wurde am Mittwoch davor im Mainauenpark in Marktsteft gepflanzt. Pfarrer Stier gestaltete die Predigt zu einem Spruch aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 16b: "Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm!" und machte seine Botschaft mit Hilfe eines Graffiti zum Thema "Jesus liebt dich – Jesus liebt mich" anschaulich.