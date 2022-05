Marktbreit aktualisiert vor 1 Stunde

Konfirmation in Marktbreit

"Von Gott kommt meine Kraft" - unter diesem Thema stand die diesjährige Konfirmation am 1. Mai im evangelischen Gemeindehaus in Marktbreit. In einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr wurden Jonathan Kolbert, Sebastian Krackhardt und Julian Schmidt von Pfarrer Sebastian Roth konfirmiert. Frau Theresa Scheidt, Mitglied des Kirchenvorstandes, richtete ein Grußwort an die Konfirmanden. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Irmgard Müller (Klavier), Petra Derr (Querflöte) und Christiane Wagner (Sologesang).