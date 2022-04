Mainbernheim vor 48 Minuten

Konfirmation in Mainbernheim

"Christus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich." - unter diesem Thema fand der Konfirmationsgottesdienst in Mainbernheim statt. Elf Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich in einem festlichen Gottesdienst zu ihrem Glauben bekannt und wurden für ihre weiteren Lebenswege gesegnet. Die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes übernahmen der Posaunenchor, der Projektchor und der Organist Roland Schmidt. Pfarrer Häberlein erinnerte in seiner Predigt daran, dass Gott uns als guter Hirte durch das Leben führt. Schon für ihren Vorstellungsgottesdienst hatten sich die Jugendlichen ein Bild ausgesucht, dass Jesus Christus als den guten Hirten zeigt. Die Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes, Beate Engert, begrüßte die Neukonfirmierten im Namen des Kirchenvorstandes und freute sich mit der ganzen Gemeinde über die engagierten Jugendlichen, die auch weiterhin das Gemeindeleben bereichern werden. Denn die Neukonfirmierten treffen sich nun zusammen mit Jugendlichen aus Fröhstockheim, Rödelsee und Iphofen zukünftig alle zwei Wochen immer am Montag um 18.30 Uhr im Gemeindehaus in Mainbernheim zu einer Jugendgruppe. Abschließend wünschte sie den Jugendlichen mit dem Lied des Projektchores: "Gott, segne dich!". Nachdem die St. Johanniskirche aufgrund der Außenrenovierung zur Zeit eingerüstet ist, wurde der Ort für das Erinnerungsbild kurzer Hand von der Kirchentreppe auf das Gerüst verlegt. Am Montag nach der Konfirmation wurde schließlich in den Grabengärten an der Stadtmauer ein Baum gepflanzt. Ein gemeinsames Frühstück beendete das Konfirmationswochenende in Mainbernheim.