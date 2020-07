Haag vor 53 Minuten

Konfirmation in Haag im Freien kam gut an

Konfirmation im Freien auf dem Mehrgenerationenplatz in Haag mit Blick zum Weiher – so etwas gab es laut Pressemitteilung bisher noch nie. Doch die Resonanz war durchweg positiv. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich zehn Konfirmanden in der Kirche zum guten Hirten in Haag und zogen dann mit Pfarrer Hans Gernert und den Kirchenvorständen unter Glockengeläut und den Klängen des CVJM-Posaunenchors Haag zum Festplatz. Mit Bezug auf die Corona-Pandemie und andere Krisen sagte Gernert: "Gott verändert die Welt nicht einfach zu unseren Gunsten, aber er hilft uns und gibt uns Kraft, die Herausforderungen der Lebens anzunehmen, Verantwortung zu übernehmen und dabei letzte Geborgenheit bei Gott, dem guten Hirten, zu finden." Für jede Familie war ein Pavillon aufgestellt, vor dem die Konfirmanden ihren Stuhl hatten. Ein Projektchor aus Wasserberndorf unterstrich mit den Liedern "I believe" und "Gott segne dich" die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses und der Segnung. Bei der Segnung legten die Paten die Hand auf.