Castell vor 1 Stunde

Konfirmation in Castell

Drei Mädchen und vier Jungs wurden in einem festlichen Gottesdienst in der St. Johannes-Kirche zu Castell konfirmiert. Kirchenchor, Posaunenchor und Orgel gestalteten den Gottesdienst musikalisch mit. "Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat." (Hebr. 10,35) lag der Predigt zugrunde, die mit einem Anspiel des Kirchenvorstands eingeleitet wurde. Als Symbol des Vertrauens und zur Erinnerung an diesen bedeutenden Tag in ihrem Leben als Christinnen und Christen bekamen die Konfirmandinnen und Konfirmanden eine Halskette mit einem Anker geschenkt.