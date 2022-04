Bimbach vor 16 Minuten

Konfirmation in Bimbach

Die jungen Christen Isabel Herzog, Laurin Groha, Lena und Julia Fehringer, Julia Hühsam, Maurice Jung, Sina Kleinschnitz, Jule Roß und Leon Wehr feierten am Kirchensonntag Quasimodogeniti in der Bimbacher Pfarrkirche ihre Konfirmation. Zelebriert wurde der Konfirmationsgottesdienst in der Johanneskirche von Pfarrer Martin Voß, Kirchenvorstand Guido Plener gab in seinem Grußwort einen kurzen Rückblick auf die vergangene Konfirmationszeit. Für eine festliche, stimmungsvolle Atmosphäre des Gottesdienstes sorgten Christina Weiß mit ihrem Sologesang und Susanne Köhler an der Orgel. Die sehr stimmungsvolle Dekoration stammte vom Erich-Kästner-Kinderdorf Oberschwarzach.