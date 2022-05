Prichsenstadt vor 51 Minuten

Konfirmation in Altenschönbach

Am 8. Mai wurde in Altenschönbach die Konfirmation gefeiert. In einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der evangelischen St. Marien-Kirche wurden Leonie Deppisch, Tim Hügelschäffer und Fiona Schönberger konfirmiert. Vertrauensmann Friedrich Hügelschäffer richtete ein Grußwort an die Konfirmanden. Musikalisch begleitet wurde der Festgottesdienst vom Posaunenchor Altenschönbach.