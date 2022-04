Zum Festgottesdienst der Konfirmation zogen sieben Jugendliche zusammen mit Kirchenvorständen in die St. Andreas-Kirche in Schernau ein. Nach zwei durch die Pandemie geprägten Jahre der Vorbereitung, bekannten sich die Jugendlichen zu ihrer Taufe und zum christlichen Glauben für ihren Lebensweg. Welchen Einfluss Influencer auf junge Menschen habe, stellte Pfarrer Uli Vogel in seiner Konfirmationspredigt heraus. Er betonte, dass Christus als "Influencer Nummer eins" auch Einfluss auf Konfirmandinnen und Konfirmanden nehmen möchte. Ein neues Leben sei die Folge, eine Hoffnung und ein Auftrag.

Vertrauensfrau Hilde Lindner betonte in ihren Worten, welch großer Schatz im Konfirmationsspruch liege, der einen ein ganzes Lebens begleiten könne. Der Festgottesdienst wurde vom Posaunenchor Schernau unter Leitung von Frank Winterstein musikalisch umrahmt. Pfarrer Uli Vogel freute sich, dass ein Konfirmand, der coronabedingt nicht anwesend sein konnte, die Feier bald in einer Nachbargemeinde nachholen könne. Alle zusammen werden noch am Konfirmandentag des Dekanats in Mainbernheim "Luther ins Spiel gebracht" teilnehmen und einen Ausflug in den Kletterwald unternehmen.

Von: Ulrich Vogel (Pfarrer, Pfarrei Schernau)