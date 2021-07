Sulzfeld vor 3 Stunden

Kommunion im Zeichen des Regenbogens

Elf Kinder empfingen bei Pfarrer Gerhard Spöckl ihre Erstkommunion in der Sulzfelder St. Sebastian Kirche. Der Gottesdienst stand ganz im Zeichen des Regenbogens. Er verband in diesem Jahr unter anderem auch die Kinder verschiedener Jahrgänge, die zum Teil (coronabedingt) zwei Jahre auf diesen Tag warten mussten. Es war eine sehr schöne und feierliche Zeremonie und sogar das Wetter spielte mit. Um es mit den "Worten" des Orchesters zu sagen "An Tagen wie diesen..."