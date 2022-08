Die Stärkung des Altortes auch in den kommenden Jahren hat sich der Wiesenbronner Gemeinderat auf die Fahnen geschrieben und durch entsprechende Beschlüsse in der Ratssitzung am Dienstagabend im Rathaussaal bekräftigt. Die Grundlage dafür bilden nach wie vor das städtebauliche kommunale Förderprogramm (SKF) und das kommunale Förderprogramm der Gemeinde Wiesenbronn für das Sanierungsgebiet "Altort Wiesenbronn". Waren es bisher maximal 20.000 Euro und höchstens 30 Prozent der Gesamtbaumaßnahme, die gewährt wurden, so wurde dieser Betrag auf 40.000 Euro angehoben, wobei 32.000 Euro aus dem SKF-Topf und 8000 Euro aus dem gemeindlichen Säckel kommen.

Für Eigenleistungen war bisher ein Zuschuss von 9,20 Euro pro Stunde angesetzt, der jetzt auf den aktuellen Mindestlohn angehoben wurde, dazu kommt noch die Regelung, dass Baumaterial mit 30 Prozent bezuschusst wird, während es bisher dazu die Bestimmung gab, dass Material bezuschusst werden könne. Bürgermeister Volkhard Warmdt erinnerte daran, dass das kommunale Förderprogramm 2019 beschlossen und genehmigt wurde, "wodurch besonders leer stehende Gebäude wieder belebt werden sollen".

Anhebung des Förderbetrags

Der Beschluss zur Anhebung des Förderbetrags von 40.000 Euro wurde einstimmig gefasst, ebenso der Antrag zur Verlängerung des Förderprogramms. Der Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am städtebaulichen Förderprogramm "Innen statt Außen" muss alljährlich erneuert werden, so auch wieder zum 1. Januar 2023, "da er die Innenentwicklung des Ortes voran treibt", wie der Bürgermeister äußerte.

Carolin Wegmann konnte sich nicht mit der Regelung anfreunden, dass aufgrund der SKF-Bestimmungen ein neues Baugebiet ausgeschlossen wird, "was auf Dauer nicht gut ist". Sie konnte sich aber vorstellen, dass neue Bauplätze durch Abrundung geschaffen werden können. Markus Kressmann hatte Zweifel, ob das Ziel, leerstehende Gebäude wieder mit Leben zu erfüllen, erreicht werden könne. Der Bürgermeister verwies darauf, dass in dieser Hinsicht schon Erfolge verzeichnet werden konnten und drei Häuser zum Verkauf stehen. Der Beschluss zur weiteren Teilnahme am "Innen statt Außen-Programmes" wurde bei einer Gegenstimme gefasst.

Erneuerbare Energiequellen

Informationen gab es zur Veranstaltung am 26. Juli in Wiesentheid, bei der es um Photovoltaikanlagen (PVA) ging. Bürgermeister Warmdt gab den Appell der Netzbetreiber weiter, vor dem Bau von PVA Kontakt mit den Netzbetreibern aufzunehmen, "wichtiger wären Windkraftanlagen". Dafür gebe es in der Wiesenbronner Flur aber keine Vorrangflächen. Dass jetzt weitere Weichenstellungen erforderlich sind und der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen weiter geht, waren weitere Aussagen der Netzbetreiber wie auch die Vermutung, "dass die meisten größeren Erzeugeranlagen über lange Zeit nur (stark) reduziert in das Stromnetz einspeisen können". Welche Technologie, ob PVA, Biogas oder Windkraft, Bedeutung haben wird, werde nach Ansicht der Netzbetreiber davon abhängen, "wann und wo der Strom konkret benötigt wird".

Die Mehrheit des Rates vertrat in der Diskussion die Meinung, dass sich der Betreiber darum kümmern müsste, "wie er den Strom los wird". Im Falle des vorliegenden Antrags für eine PVA in der Wiesenbronner Flur muss noch die Aussage der Netzbetreiber abgewartet werden.

Für Katastrophen vorsorgen

Bürgermeister Warmdt und Gemeinderat Jan von Wietersheim, seines Zeichens Kommandant der Wiesenbronner Feuerwehr, führten schon ein Vorgespräch wegen eventueller Katastrophen-Vorsorge bei Hochwasser, Waldbrand, Gasmangel oder Stromabschaltungen. "Es ist gut, wenn sich alle Gedanken machen und wir müssen uns fragen, was wir noch tun können", sagte der Bürgermeister mit Blick auf die derzeitige Lage.

Von Wietersheim beklagte, dass der Katastrophenschutz in den letzten Jahren "stiefmütterlich" behandelt worden sei, "unsere Nachbarländer sind da besser vorbereitet". Er verwies darauf, dass jeder Bürger verpflichtet sei, sich auf Katastrophen vorzubereiten. Ein "Blackout" ohne Strom könnte uns am stärksten treffen "und der könnte nach Ansicht der Verantwortlichen früher oder später kommen". Der Kommandant verwies auf die Möglichkeit zum Anschluss an das Katastrophenschutznetz, der nach Ansicht der gesamten Ratsrunde wahrgenommen werden sollte.

Bekannt gegeben wurde, dass der Einbau der Friedhofsglocke ab dem 22. August erfolgt und das Chipsystem für die Wasserentnahme ab dem 12. September.

Der Jahresabschluss 2020 der Wasserversorgung durch den kommunalen Prüfungsverband beläuft sich auf einen Jahresgewinn von 12.191 Euro.

Der Antrag auf eine denkmalschutzrechtliche Grabungserlaubnis für den Neubau eines Schleuderbetonmastes durch die deutsche Funkturm GmbH auf Flurnummer 259/1, Schulgasse 9, wurde bei zwei Gegenstimmen befürwortet. Der Bürgermeister verwies auf die "privilegierte Angelegenheit" und bedauerte die mangelnde Flexibilität.

In der Bürgerversammlung am 15. Juli war der Ratsbeschluss zur Ausschreibung einer 450-Euro-Stelle wegen der Fülle der gemeindlichen Verwaltungsarbeit publik gemacht worden. Gemeinderätin Carolin Wegmann erklärte sich dazu bereit.