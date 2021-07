Im "Kommunalen Finanzreport" von Anfang Juli taucht eine interessante Statistik auf mit der Überschrift "Bund stockt seinen Finanzierungsanteil bei Hartz IV auf". Es geht um Geld, das aus der Bundeskasse im Hartz-IV-Bereich zugeschossen wird, um strukturschwachen Kommunen zu helfen. Aufgegliedert sind alle 401 Kommunen in Deutschland. Am wenigsten zuschießen mit nur sechs Euro pro Einwohner muss der Bund im Kreis Ansbach, gefolgt vom Kreis Unterallgäu und dem Kreis Freyung-Grafenau mit jeweils sieben Euro. Kitzingen glänzt ebenfalls und taucht in der deutschlandweiten Ranking-Liste auf Platz neun mit lediglich neun Euro Zuschuss pro Einwohner auf.

Am Ende der Liste stehen strukturschwache Kommunen, die überwiegend in Nordrhein-Westfalen liegen. Das Schlusslicht mit dem größten Bedarf bildet Gelsenkirchen mit 112 Euro pro Einwohner, Essen und Dortmund schließen sich mit 99 Euro an.

Dass Kitzingen damit zu den zehn strukturstärksten Kommunen in Deutschland gehöre, sei "sehr beachtlich", freute sich Landrätin Tamara Bischof in der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses und verwies auf die bestehende Wirtschaftskraft ebenso wie auf die gute Situation auf dem Arbeitsmarkt.