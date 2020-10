Das Kitzinger Unternehmen Lenz-Ziegler-Reifenscheid (LZR) stellte erst vor wenigen Tagen seine Pläne vor, dort Sand abzubauen, jetzt soll nach den Vorstellungen des Kitzinger Unternehmens mit Sulzfeld ein weiteres Abbaugebiet für Sand und Kies dazukommen. Geschäftsführer Hermann Reifenscheid und Fachfrau Gudrun Rentsch vom Landschaftsarchitekturbüro arc.grün stellten das Vorhaben in der Sulzfelder Ratssitzung vor und gaben der Ratsrunde viele Informationen und Denkaufträge.

Nachdem sich einiges durch Grundstücksvergabe getan hatte, war Bürgermeister Matthias Dusel bei dem Kitzinger Unternehmen vorstellig geworden. "Die Vorräte werden immer knapper", erklärte Hermann Reifenscheid und informierte, dass für die Region jährlich 1,2 Millionen Tonnen Sand benötigt werden. "Abbauflächen sind da in Bayern, aber die Zugänge sind schwierig", beschrieb Reifenscheid die Gesamtsituation. In Sulzfeld sei die Abbautiefe mit vier Metern nicht mächtig, aber mit der Fläche von 8,5 Hektar sei es trotzdem interessant wegen der Nähe zum Firmensitz.

Gudrun Rentsch erläuterte die Inhalte des Landesentwicklungsplans, die eine Genehmigung grundsätzlich ermöglichten. In dem Areal befindet sich eine Hecke von den Weinbergen herunter und entlang des Radwegs eine größere Baumreihe. Zum Wasserschutz bemerkte Gudrun Rentsch, dass das Areal im Hochwassergebiet liegt und an die Wasserschutzzone der Klinge angrenzt. In dem Bereich stehen auch einige Strommasten, die beim Abbau ausgespart werden müssten.

Verschiedene Szenarien denkbar

Rentsch stellte verschiedene Szenarien vor, eins davon wäre der Abbau nur auf Gemeindegrund mit nur drei Hektar Flächenverfügbarkeit. Sollten die privaten Flächen von fünf Hektar einbezogen sein, wäre hier eine Teilverfüllung zur Wiederherstellung von Ackerflächen notwendig. Die Planerin betonte, dass bei beiden Szenarien der Radweg samt Baumreihe erhalten bleiben würde. "Die einfachste Lösung wäre das Areal komplett wieder zu verfüllen, aber es wäre auch die langweiligste", meinte Gudrun Rentsch, denn ein künftiger Biotop-Charakter der meisten Flächen würde die Mainauen aufwerten.

Der Abbauzeitraum soll mehrere Jahre betragen und die Wiederverfüllung und Rekultivierung zwei Jahre später erledigt sein. "Wir reden von vier bis sechs Jahren, das kommt auf die Art der Rekultivierung an, wir denken auf jeden Fall einstellig bei den Jahren", erwiderte Hermann Reifenscheid auf Nachfrage aus der Ratsrunde. "Den Zeitraum finde ich sehr sportlich", kommentierte Joachim Gattenlöhner die vorgetragene Zeitschiene. Die LZR rechnet mit 18 Lkw zum Transport von Sand und Kies nach Kitzingen, dabei sei bislang noch offen, an welcher Stelle eine Zufahrt zur Staatsstraße 2270 möglich wird.

Großer Aufwand

"Die Firma LZR will transparent sein und hat deswegen schon jetzt frühzeitig den Gemeinderat eingebunden", meinte Gudrun Rentsch. Auf Nachfrage von Jürgen Johanni teilte Hermann Reifenscheid mit, dass sein Unternehmen schon einige Flächen erworben oder gepachtet habe und in weiteren Verhandlungen stehe. Für Fritz Staib ergab sich "eine Litanei von Fragen" und er wunderte sich über den großen Aufwand seitens der LZR. Gudrun Rentsch versicherte, dass das Ziel verfolgt werde, den Radweg nur an einer Stelle zu queren.

"Wir sind heute hier, um zu hören, wie sind wir dran und wo die Gemeinde hin will", skizzierte Hermann Reifenscheid den Sinn des Besuchs im Gemeinderat. "Was wir diskutieren müssen, ist, wie wir dazu stehen", sagte Matthias Dusel und er machte deutlich, dass hier nicht nur der Gemeinderat mitrede, sondern wie in anderen Kommunen auch die Bürger mitzunehmen seien. "Wir stochern jetzt noch im Nebel, was die LZR bezahlt und was wir als Gemeinde bezahlen müssen", monierte Sibylle Schmidt. Derweil will Matthias Dusel die Bürgerbeteiligung forcieren und einen Schritt nach dem anderen gehen und die Meinungsbildung fortzusetzen.