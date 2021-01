Rund 250 Tage ist der neue Volkacher Stadtrat jetzt im Amt, gleich neun neue Mitglieder vertreten die Interessen der Bürger seit Mai vergangenen Jahres. Zudem steht mit Bürgermeister Heiko Bäuerlein ein neuer CSU-Bürgermeister an der Spitze, der den Neustart unter Corona-Bedingungen zu meistern hatte. Und trotz der widrigen Umstände, trotz der Herausforderungen, die Stadtratssitzungen mit Maske und Mikrofon in einer Sporthalle mit sich bringen, hat sich die Zusammenarbeit des Gremiums gut eingespielt.

Der Bürgermeister hält sich selbst mit Erklärungen mehr zurück als sein Vorgänger, lässt Raum für Diskussionen, den die Stadtratsmitglieder aus CSU, FWG/FDP, Grünen, SPD und Bürgerliste gerne nutzen. Das Vorpreschen der Grünen bei manchen Themen scheint dabei nicht immer auf Begeisterung zu stoßen, doch eine Nachfrage so abzutun wie am Montag geschehen, ist dennoch keine gute Art. Moritz Hornung kritisierte die damalige Vorgehensweise in Sachen Weinhotel und wurde dafür belächelt. Nach dem Motto: Nachkarten bringt doch nichts.

Es war CSU-Mitglied Stephan Dinkel, der laut sagte, dass er das nicht in Ordnung fand. Und dafür gebührt ihm Applaus. Denn einen jungen Stadtratskollegen als vorlaut abzutun, ist ein leichtes. Sich dagegen zu stellen, erfordert Mut. Und genau diesen braucht ein guter Stadtrat, der so transparent wie möglich im Sinne seiner Bürger entscheiden will. Auch – oder gerade – wenn das manchmal bedeutet, dass Versäumnisse aus der Vergangenheit nachgekartet werden müssen.